“Noi non apriamo”, l’appello video di ristoratori ed albergatori del Vallo di Diano e Cilento

Appello video dei ristoratori ed albergatori del Vallo di Diano e del Cilento.

“Vi chiediamo di guardare fino alla fine questo video per comprendere i problemi che stiamo vivendo e le nostre richieste. Perché il nostro #noinonapriamo non è una presa di posizione ma il nostro grido d’aiuto per essere ascoltati! Un grido che speriamo venga ascoltato, per metterci nelle condizioni di poter ripartire!”.