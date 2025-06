In seguito alla bocciatura, per la quinta volta, dell’emendamento promosso dalla Lega che chiedeva il terzo mandato per i Presidenti di Regione, Vincenzo De Luca scrive alla Conferenza delle Regioni.

Con una lettera indirizzata al Presidente della Conferenza Massimiliano Fedriga, De Luca sollecita un “breve rinvio delle elezioni regionali del prossimo autunno”.

Secondo quanto riporta Ansa, De Luca nella lettera sottolinea che “ci sono interventi di assoluto valore strategico che sono in corso di realizzazione in Campania che stanno concludendo il loro iter amministrativo che rischiano di bloccarsi o di essere ritardati in maniera grave“.

Da qui la richiesta “di valutare per ragioni oggettive l’opportunità di sollecitare un breve rinvio della scadenza elettorale”.

Non si è fatto attendere il commento delle opposizioni, in particolare quello di Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania. “De Luca è attaccato alla poltrona più che alla sua vita – ha affermato il senatore -. E’ un caso clinico ormai, non si vuole fare ragione che la sua stagione è finita. Per fortuna aggiungerei, visti i disastri che ha determinato con il sostegno del PD. Le sue argomentazioni sono risibili perché non si capisce cosa c’entra il Presidente con le procedure”.

