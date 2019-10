“No allo Ius Soli”. La petizione di “Fratelli d’Italia” arriva nel Salernitano il 5 e 6 ottobre

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia guidato da Imma Vietri e Ugo Tozzi, ha aderito all’iniziativa nazionale del partito presentata dalla leader Giorgia Meloni in piazza Montecitorio a Roma che prevede la sottoscrizione di una petizione per dire No allo IusSoli contro la legge Boldrini e la cittadinanza facile in diversi Comuni della Provincia, punti di raccolta delle firme ai quali presenzieranno dirigenti di partito, amministratori locali, militanti e simpatizzanti.

“Oggi la I° commissione della Camera ha iniziato l’iter per approvare la legge – spiegano Imma Vietri e Ugo Tozzi – Ma se si vuole modificare una legge che impatta sul futuro degli italiani, si deve avere prima di tutto il consenso del popolo, invece lo ‘Ius Soli’ è solo un tentativo vergognoso di un governo abusivo di dare la cittadinanza automatica nonostante gli italiani siano contrari. La raccolta firme serve per impedire questo, l’ennesimo espediente della sinistra di distruggere la nostra identità. Per diventare italiani bisogna dimostrare di amare questa Nazione, bisogna meritarselo. Invece il governo rossogiallo vuole regalare la cittadinanza a tutti gli stranieri senza distinzione tra chi se lo è meritato e chi è qui per chissà quale motivo. Per questo saremo sempre contro lo ‘Ius soli’ lo ‘Ius culturae’ e tutte quelle proposte che servono solo a distruggere la nostra identità, la nostra storia e la nostra sovranità”.

La raccolta firme si terrà a:

, domenica 6 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 viale Amendola Contursi Terme, sabato 5 ottobre dalle 18.30 alle 21.00 in piazza Garibald

– Claudia Monaco –