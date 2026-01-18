Nissa-Gelbison 0-0. Finisce a reti inviolate la sfida di Caltanissetta
Al “Tomaselli” di Caltanissetta finisce a reti inviolate tra Nissa e Gelbison. Uno 0-0 che lascia i cilentani a centro classifica e sa di occasione persa per rimanere agganciata al treno delle prime per la formazione isolana.
Non mancano al triplice fischio le contestazioni del pubblico di casa, deluso per il risultato. Nissa prova subito a fare la partita e già dopo 3’ Alagna calcia alto da posizione invitante. La risposta della Gelbison replica con una manovra che porta Ferreira alla conclusione, ma Castelnuovo non si fa sorprendere. Al 22’ i padroni di casa si rendono pericolosi con Kragl che tira dalla distanza, ma Corriere devia in angolo con un intervento provvidenziale. La gara resta equilibrata.
Al 27’ Rapisarda con un’azione personale conclude sopra la traversa. Alla mezz’ora altra occasione per la Gelbison: cross preciso dalla destra di Liurni e colpo di testa di Coscia che termina alto. I padroni di casa insistono e al 40’ Terranova tenta la soluzione di potenza, ma il pallone conclude la sua corsa a lato.
Nella ripresa il copione non cambia. Al 3’ Kragl prova a sbloccare il match su punizione, ma ancora una volta Corriere si fa trovare pronto, respingendo in angolo. La Nissa spinge, la Gelbison si difende con ordine e prova a colpire in ripartenza. Al 15’ cross di Semeraro, Megna devia verso la sua porta costringendo Castelnuovo a un intervento provvidenziale per evitare l’autorete. Nonostante il forcing finale il risultato non si sblocca. Il pareggio lascia l’amaro in bocca alla Nissa, che perde terreno nella lotta al vertice.
Clima diverso per la Gelbison che torna a casa con un buon punto in vista della difficile gara di domenica prossima quando al “Giordano” di Castelnuovo Cilento arriva la Reggina al suo ottavo successo consecutivo, balzata a due punti dal trio che guida la classifica.