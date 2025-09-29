La giovane Nicole Russo di Sala Consilina si afferma all’estero come consulente e responsabile di progetto per gli investimenti diretti esteri, le relazioni esterne e con gli investitori di Kent Consulting & Events.

Si tratta della principale società di consulenza per lo sviluppo economico degli Emirati Arabi Uniti il cui obiettivo è aiutare i Governi e le agenzie di promozione degli investimenti a favorire la crescita economica e ad agevolare le iniziative di promozione commerciale.

“Nicole è una consulente dinamica specializzata in Sviluppo economico e promozione degli investimenti, con una profonda conoscenza della geopolitica delle regioni MENA e GCC. Il suo percorso accademico in Italia e Svizzera è completato da un’esperienza pratica in ambienti dinamici, tra cui il Parlamento europeo a Lussemburgo e la Camera di commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti“. La descrivono così alla Kent Consulting & Events.

Ha costruito una solida esperienza di collaborazione con Agenzie governative e di promozione degli investimenti in tutta la regione MENA, area geografica che comprende i Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, e in Europa, tra cui Dubai CommerCity, Piemonte Agency, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra – LIAA e Swiss Business Hub Middle East. Questa esperienza le consente di orientarsi con competenza nei contesti economici transnazionali e di promuovere partnership pubblico-private.

“In qualità di responsabile del progetto per la nostra collaborazione con Innovaud, l’agenzia di promozione dell’innovazione del Cantone di Vaud in Svizzera, Nicole è la forza trainante che collega le aziende del CCG all’ecosistema di livello mondiale di Vaud. Guida le aziende internazionali nell’ingresso nel mercato di questo importante hub europeo per LifeSciences, AgriTech, CleanEnergy e DeepTech” concludono.

Nicole, dopo la laurea all’Università della Svizzera Italiana, è stata selezionata per un tirocinio al Parlamento europeo dove ha avuto l’opportunità di immergersi in un contesto multiculturale e di avvicinarsi al mondo degli affari internazionali, con particolare attenzione alle relazioni economiche e diplomatiche tra Paesi. Così ha deciso di candidarsi per un’esperienza presso la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti. In questo contesto ha supportato le imprese italiane nell’espansione nei mercati dei Paesi del GCC (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar), contribuendo a valorizzare e rafforzare le relazioni socio-economiche tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti. Questo ha gettato le basi per l’attuale percorso professionale nell’ambito dello sviluppo economico e della promozione degli investimenti tra l’Europa e la regione MENA.