Sono ore di allerta e conseguenti disagi per il Vallo di Diano che questa mattina si è svegliato ricoperto dalla neve. La conseguente formazione di ghiaccio per le strade e in particolare nei centri storici dei paesi è il rischio più temuto dai residenti.

A Padula i volontari della Protezione Civile Vallo di Diano, coordinati da Giuseppe Pisano, sono all’opera fin da questa notte per lo spargimento di sale, onde evitare la formazione di pericolose lastre di ghiaccio, e per la pulizia delle strade dalla neve caduta copiosa fino alle prime ore di questa mattina. I volontari stanno facendo fronte all’allerta, prorogata fino a domani per rischio di gelate, liberando dalla neve il centro storico padulese grazie all’utilizzo dei vari mezzi di cui il nucleo è dotato.

Cosa ancor più importante è che la Protezione Civile Vallo di Diano da questa mattina si è messa a disposizione per accompagnare in ospedale i pazienti che hanno bisogno di sottoporsi alla dialisi e chi ha necessità di terapie salvavita da effettuare fuori casa.

– Chiara Di Miele –

