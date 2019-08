Neonatologia “San Carlo” Potenza. Il Garante dell’Infanzia Giuliano incontra l’assessore alla Salute

Il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Basilicata, Vincenzo Giuliano, ha incontrato nel pomeriggio di ieri l’assessore alla Salute Rocco Leone per la vicenda del reparto di neonatologia dell’Azienda ospedaliera “San Carlo” di Potenza.

All’incontro erano presenti anche l’associazione”Il Cucciolo onlus”, che lavora a supporto del reparto di neonatologia, e il Presidente della Società Italiana Pediatria sezione Basilicata, Domenico Armiento del Comitato consultivo del Garante.

“Ho manifestato – ha detto Giuliano – apprezzamento per la commissione di inchiesta voluta dal presidente Bardi e dall’assessore, per fare chiarezza sul comportamento dei medici, e uguale apprezzamento per la disponibilità della Regione di farsi carico del vitto e alloggio per le spese che le famiglie dei bimbi trasferiti presso altri ospedali dovranno sostenere. Abbiamo chiesto inoltre delle soluzioni per fronteggiare questa urgenza e per evitare un ulteriore clima di sfiducia verso il reparto dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza“.

“L’assessore ci ha ricevuti immediatamente – ha aggiunto – e nel corso di questa riunione interlocutoria ma positiva, sono state ascoltate le mie istanze e quelle dell’associazione. Ho constatato che ci sono le condizioni affinché la situazione possa tornare alla normalità, ristabilendo, anche con il reperimento di nuove professionalità, le condizioni per un clima di fiducia con l’utenza“.

“In questo momento siamo tutti vicini ai piccoli pazienti e alle loro famiglie – ha concluso Giuliano – soprattutto alle donne in gravidanza e posso dire a tutti che seguiremo con attenzione la vicenda senza fare sconti a nessuno“.

– Paola Federico –

Articoli correlati

22/8/2019 – Terapia Intensiva Neonatale sospesa all’ospedale di Potenza. Perrino (M5S) chiede provvedimenti urgenti

21/8/2019 – Ospedale di Potenza. Mancano i medici, sospesa fino al 15 settembre la Terapia Intensiva Neonatale