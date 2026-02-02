Inizia all’insegna del successo l’anno di gare dell’ASD Danza e Ginnastica Kodokan.

Nella prima gara federale dell’anno le giovani atlete di Kodokan hanno conquistato 3 podi al Pala Fusco di Angri. Nella Fgi individuale Gold di Specialità Ludovica Lagreca, nella categoria J2, ha portato a casa due podi.

Dopo una bellissima performance al cerchio ha ottenuto l’argento e il 3° posto a clavette. Lagreca si è aggiudicata anche il punteggio più alto della giornata nella sua categoria, grazie all’esibizione col cerchio.

Altro bronzo lo ha conquistato Vincenza Marmo, nel suo primo anno nella categotia S1, nella specialità nastro. Marmo ha sfiorato il podio classificandosi al quarto posto al cerchio, per soli 0,10 decimi di punto.

“Come prima prova dei nuovi esercizi ci possiamo ritenere soddisfatti, ma bisogna continuare a lavorare tanto in vista delle prossime gare. Ogni fine settimana il Kodokan sarà impegnato infatti per almeno tre mesi in gare federali” ha commentato la Maestra Rosaria Bruno.