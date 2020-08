Nella Concessionaria Autohaus di Atena Lucana alla scoperta della Nuova Golf 8 Volkswagen

Alla Concessionaria Autohaus di Atena Lucana per scoprire la Nuova Golf 8, tra i modelli di punta che da sempre appassiona gli amanti del marchio Volkswagen.

Nuova Golf 8 è ideale per chi è alla ricerca di un’auto ancora più digitale, più intelligente e più connessa. Golf 8 si distingue grazie al frontale deciso in cui sono inseriti i fari Matrix a LED nel look “a 4 occhi” e il logo Volkswagen ridisegnato. Propone di serie i gruppi ottici principali a LED e i fendinebbia integrati. I gruppi ottici posteriori dominano il posteriore della vettura, dove spiccano il nuovo logo e la scritta Golf.

I motori eTSI con tecnologia Mild Hybrid consentono di ridurre sensibilmente i consumi e le emissioni. Attraverso questa tecnologia, un alternatore-starter supporta il motore in fase di partenza e in marcia a bassa velocità, ricaricando la batteria agli ioni di litio ad ogni frenata e quando si procede per inerzia.

Con l’Innovision Cockpit è possibile visualizzare le impostazioni preferite attraverso il Digital Cockpit e il sistema d’infotainment e il Windshield Head-up Display proietta tutte le informazioni direttamente sul parabrezza, riducendo al minimo le distrazioni dalla guida.

Nuova Golf 8 vi aspetta nello showroom della Concessionaria Autohaus in via Maglianiello ad Atena Lucana.

Ai microfoni di Ondanews Michele Iovinella della Concessionaria Autohaus ci conduce nell’affascinante mondo della nuova Golf 8 per scoprire da vicino tutti i dettagli.

– Chiara Di Miele –