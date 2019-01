Nel comune di Santa Marina esenzione del pagamento della mensa scolastica per le famiglie numerose

Esenzione del pagamento della refezione scolastica per i nuclei familiari con tre o più figli. Questo quanto deciso dall’Amministrazione comunale di Santa Marina.

Il modello, che dovrà essere sottoscritto da uno dei due genitori, sarà reperibile presso gli uffici della Casa Comunale di Santa Marina e la delegazione di Policastro Bussentino.

“Abbiamo deciso di fornire un aiuto alle famiglie numerose, con tre o più figli a carico che usufruiscono della refezione scolastica – spiega il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato – l’impegno della nostra Amministrazione è sempre stato quello di pensare alle esigenze e al benessere di tutti i cittadini. Questa esenzione sicuramente può incidere positivamente sul bilancio familiare e può dare un piccolo sostegno alle famiglie. E’ solo l’inizio di una serie di provvedimenti per incentivare la natalità, per non far morire il nostro paese a causa dello spopolamento, nemico di tutto il Sud“.

– Paola Federico –