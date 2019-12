Natale 2019. Al Caseificio “Campolongo” di Montesano le ciotole in ceramica con i prodotti caseari

Natale è ormai alle porte ed anche il Caseificio Campolongo di Arenabianca di Montesano sulla Marcellana propone un’ampia e accurata selezione di prodotti da regalare.

Disponibile, quest’anno, la ciotola in ceramica, in alternativa al classico cesto natalizio. Dal tema orientale, le ciotole saranno disponibili insieme al vasto assortimento di formaggi e prodotti del caseificio selezionati per portare sulle tavole natalizie tutto il gusto e la qualità.

In assortimento, oltre alla ciotola, sarà disponibile anche il classico cesto.

Il Caseificio Campolongo ha inoltre sostenuto il progetto del Centro Iris di Arenabianca. Su ogni cesto o ciotola, infatti, è presente un addobbo natalizio realizzato dai ragazzi del Centro.

Il punto vendita è ad Arenabianca di Montesano in Via Filaro ed è anche possibile prenotare i cesti natalizi al numero 0975/863212.

– Claudia Monaco –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –