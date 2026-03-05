Nata con una grave cardiopatia, la piccola Teresa, di soli tre mesi, sta combattendo una dura battaglia e il Cilento si stringe a lei e alla sua famiglia con una gara solidale per sostenere le spese mediche.

Il percorso della piccola Teresa, nata con una malformazione cardiovascolare congenita, è iniziato all’ospedale “Monaldi” di Napoli dove è stata sottoposta a un primo intervento. Successivamente è stata trasferita al “Bambino Gesù” di Roma per cure specifiche e trattamenti più complessi.

Tra continui spostamenti, ricoveri e spese impreviste, la famiglia sta affrontando un periodo particolarmente delicato. Per questo motivo l’associazione “I Love Acquavella” ha deciso di promuovere una raccolta fondi per offrire un sostegno concreto.

E’ possibile sostenere la famiglia donando all’Iban IT91S0706676680000000037828 specificando nella causale “Donazione a sostegno della piccola Teresa”. Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando al 328 5355014.