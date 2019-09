Nasconde nello zaino la marijuana, ma viene fermato e perquisito nel centro di Spinoso. Arrestato

Continuano senza sosta le operazioni dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza volte a prevenire e a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’ultima in ordine di tempo ha comportato l’arresto in flagranza di reato di un 20enne di San Chirico Raparo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti eseguito dai Carabinieri della Stazione di Montemurro.

I militari, dopo aver notato nel centro abitato di Spinoso il giovane in atteggiamento sospetto, hanno proceduto al suo controllo trovando nel suo zaino un involucro in cellophane contenente 50 grammi di marijuana.

Arrestato su ordine della competente Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto ai domiciliari.

L’operazione di servizio rientra nelle quotidiane attività d’istituto protese a garantire un efficace controllo del territorio, finalizzato alla tutela dei cittadini, azione che i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno conducendo coinvolgendo i presidi territoriali, come i Comandi di Compagnia e le Stazioni.

– Chiara Di Miele –