Nasconde nell’intercapedine di un muro 11 ovuli di eroina. Nigeriano arrestato a Salerno

Nella serata di lunedì i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato il 35enne nigeriano E.L. con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Dopo una prolifica attività informativa sul territorio i militari hanno avuto notizia di un nigeriano che si trovava fra Via dei Greci e Capezzano, probabilmente dedito allo spaccio di droghe pesanti. Così hanno organizzato un servizio di osservazione e controllo nella zona, individuando un uomo dall’apparenza furtiva e dai movimenti sospetti, che è stato subito bloccato in Via dei Greci. L’atteggiamento molto nervoso ha indotto i Carabinieri a perquisirlo, senza esito in prima battuta.

Il nigeriano è stato quindi lasciato libero di circolare, ma sempre sotto osservazione a distanza. La strategia ha dato esito positivo poiché, innervosito dal controllo, si è recato a Capezzano, dove ha un’abitazione, dirigendosi verso un anonimo muro di mattoni. Da un’intercapedine ha estratto un involucro ed è stato quindi nuovamente bloccato dai militari che gli hanno trovato un calzino da uomo con all’interno 11 ovuli di eroina per 105 grammi circa di sostanza.

Il 35enne è stato anche condotto in ospedale per controllare che non nascondesse altri ovuli nel corpo, ma l’esito è stato negativo.

L’eroina è stata sequestrata insieme a 9000 euro ed il nigeriano condotto nella Casa Circondariale in attesa del giudizio di convalida.

– Chiara Di Miele –