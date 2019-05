Nasconde la marijuana pronta per lo spaccio nello zainetto. Pusher arrestato a Pontecagnano

Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, nel corso di attività finalizzate a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti a Pontecagnano Faiano, hanno arrestato il 41enne G.N., responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini della cessione al dettaglio.

L’attenzione dei poliziotti è stata attirata dagli atteggiamenti assunti dall’uomo che, con fare circospetto, si era incontrato poco prima con una giovane donna in un luogo appartato. Il successivo controllo da parte degli agenti ha permesso di ritrovare 31 grammi di marijuana nascosta nello zainetto.

La droga era già suddivisa in dosi, pronte per lo spaccio. Pertanto gli agenti hanno eseguito anche una perquisizione domiciliare trovando e sequestrando un kit completo adoperato per la coltivazione della marijuana.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso l’abitazione dei genitori, in regime dei domiciliari, in attesa del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Salerno.

– Chiara Di Miele –