Nasconde in casa una pistola clandestina, munizioni e droga. Arrestato 47enne a Savoia di Lucania

I Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne di Savoia di Lucania responsabile di detenzione di arma da sparo clandestina e relativo munizionamento.

I militari, nel corso di una perquisizione eseguita a casa dell’uomo, già noto per i suoi precedenti, ed effettuata con l’ausilio di due unità del Nucleo Cinofili Carabinieri di Tito, lo hanno sorpreso in possesso di una pistola “clandestina” e del munizionamento. L’arma, una Kimar Beretta calibro 8, modello “85 Auto”, originariamente predisposta per il tiro a salve e quindi priva di potere offensivo, era stata modificata con l’apposizione di una canna perfettamente libera e quindi potenzialmente funzionante. Alterazione che ha interessato anche il serbatoio per l’alloggiamento del munizionamento.

Oltre alla pistola, ben nascosta in casa, sono stati trovati un proiettile calibro 7.65 già incamerato nella pistola e funzionante, ed altre tre cartucce calibro 38 inserite nel caricatore, a sua volta innestato nell’arma.

Nelle fasi della ricerca è risultato molto efficace il fiuto dei due cani per la ricerca di armi e droga, York e Neri, tanto che, oltre all’arma, i militari hanno poi trovato una piccola quantità di marijuana e hashish e due bilancini di precisione, motivo per cui il 47enne è stato segnalato anche alla Prefettura di Potenza come assuntore di droga.

Dopo gli accertamenti e il sequestro della pistola, delle munizioni e della droga, i Carabinieri hanno arrestato l’uomo.

Il risultato operativo è da annoverare tra le serrate attività d’istituto destinate ad assicurare un efficace controllo del territorio per la tutela dei cittadini, oltre che per prevenire e reprimere ogni condotta delittuosa legata al fenomeno della droga. Azione che i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno conducendo attraverso i presidi territoriali dipendenti, quali i Comandi di Compagnia e Stazione.

– Chiara Di Miele –