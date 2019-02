Nasconde al Fisco oltre 900mila euro. Sequestrati beni e quote societarie a un imprenditore salernitano

Su disposizione della Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro per equivalente di beni fino alla concorrenza di oltre 900mila euro, emesso dal GIP del Tribunale di Salerno, nei confronti di C.F., rappresentante legale di una società a responsabilità limitata unipersonale con sede legale e luogo di esercizio a Salerno, operante nel settore della pubblicità e della ricerca e selezione del personale, per il reato di omessa dichiarazione.

Le indagini, svolte dalle Fiamme Gialle della 1^ Compagnia, coordinate dal Comando Gruppo di Salerno, sono partite dall’esecuzione di una mirata attività di verifica fiscale nei confronti della società e hanno riguardato, in particolare, l’analisi dei bilanci aziendali presentati dall’amministratore per 6 annualità d’imposta. È stato accertato che l’impresa, al fine di evadere sia l’Imposta sul reddito delle società (IReS) che l’IVA, ha omesso la presentazione delle previste dichiarazioni annuali occultando così al Fisco tributi per 934mila euro.

Contestualmente all’esecuzione del provvedimento, la Procura della Repubblica ha disposto la perquisizione dell’abitazione dell’amministratore per trovare elementi utilizzabili ai fini delle indagini e, in particolare, denaro, preziosi, beni mobili e documentazione bancaria utile ad individuare ulteriori disponibilità finanziarie in Italia e all’estero da parte dell’indagato. All’esito delle perquisizioni sono state sequestrate un’auto, una moto e quote societarie per 150.000 euro.

Sono in corso ulteriori accertamenti per l’individuazione di eventuali disponibilità finanziarie sui conti correnti dell’indagato. L’operazione di servizio, svolta in sinergia con la Procura salernitana, testimonia ancora una volta il fondamentale ruolo della Guardia di Finanza quale Forza di polizia economico- finanziaria nel contrasto agli illeciti a danno dell’Erario a tutela dell’intera collettività.

– Chiara Di Miele –