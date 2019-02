Nasce “Samarcanda”, la nuova pubblicazione semestrale della DFL di Sala Consilina

Nasce “Samarcanda“, la nuova pubblicazione della DFL Gruppo Lamura.

“Samarcanda” è una pubblicazione semestrale che informa e contribuisce allo sviluppo del trade dell’azienda di Sala Consilina sviluppando il mercato della distribuzione di ferramenta in Italia.

Uno strumento agile, edito in un formato comodo alla consultazione di circa 100 pagine, in uscita il prossimo marzo per l’edizione primavera-estate e a settembre per quella autunno-inverno.

Un’accurata selezione merceologica e una grande profondità di assortimento caratterizzano il nuovo progetto.

“Samarcanda” è un naming affascinante che evoca la storia del commercio universale. Si tratta infatti del nome della città dell’attuale Uzbekistan, che si trova sulla Via della Seta, l’antica via commerciale che collegava la Cina al Mediterraneo.

– Chiara Di Miele –