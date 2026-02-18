Nasce a Teggiano MoonlightCare, un progetto sanitario che mira a dare la giusta attenzione al territorio e alla sanità per la comunità del Vallo di Diano.

Si tratta di un servizio di assistenza domiciliare integrata che Marialucia D’Elia sta sviluppando come referente per l’area sud di Salus Group, all’interno di un modello di RSD – Residenza Sanitaria Domiciliare.

“MoonlightCare si propone proprio di portare a domicilio un’assistenza strutturata e continuativa, attraverso una rete di professionisti e strumenti innovativi. L’idea – spiega – nasce da una realtà sempre più evidente: le RSA sono spesso sature e molte famiglie, quando possibile, preferiscono mantenere i propri cari nel proprio ambiente familiare, vicino agli affetti”.

Proprio per questo il progetto punta a portare a domicilio un’assistenza strutturata e continuativa, attraverso una rete di OSS qualificati, infermieri professionali e sistemi di telemonitoraggio che permettono di controllare i parametri del paziente anche a distanza, garantendo maggiore sicurezza e interventi tempestivi.

Tra i servizi offerti prelievi ematici, misurazione dei parametri vitali, iniezioni intramuscoari e sottocutanee, medicazioni, cateterismi, gestione delle stomia, assistenza post-operatoria, terapia infusionale, gestione PEG e sondino naso-gastrico, medicazioni delle lesioni da decubito, rimozione dei punti di sutura. Possibili anche le visite in videoconsulenza di angiologia, allergologia, andrologia, cardiologia, chirurgia, dermatologia, endocrinologia, fisioterapia, senologia, ginecologia e molto altro.

Le cure sanitarie complete vengono effettuate direttamente a casa con l’assistenza medica personalizzata e infermieristica qualificata, OSS, badante, terapia riabilitativa e supporto psicologico.

“L’obiettivo – conclude la responsabile Marialucia D’Elia – è offrire alle famiglie del territorio una risposta concreta ai bisogni legati alla fragilità, alla non autosufficienza e alla continuità assistenziale dopo le dimissioni ospedaliere e supportando allo stesso tempo il sistema sanitario locale con servizi di continuità assistenziale. Ritengo che questa iniziativa possa rappresentare un tema di interesse per la comunità, sia dal punto di vista sanitario che sociale”.

Per tutte le informazioni necessarie è possibile visitare il sito cliccando QUI, telefonare al 340 6096498 oppure inviare una mail all’indirizzo info@salusvallodidiano.it

