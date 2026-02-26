L’Ambito S10 – Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni rafforza la rete territoriale dei servizi con l’attivazione di “Iskra vicina”, iniziativa dedicata alle persone anziane e alle loro famiglie.

Il progetto nasce nell’ambito delle risorse aggiuntive al Servizio di Assistenza Domiciliare, programmate e sostenute dal Consorzio Sociale, e rappresenta un passo ulteriore nella costruzione di un welfare di prossimità attento ai bisogni concreti della comunità.

Attraverso la gestione operativa della Cooperativa Sociale Iskra, il servizio integra e amplia l’assistenza domiciliare già attiva nel territorio, offrendo interventi gratuiti quali:

Prenotazione di visite ed esami sanitari

Supporto per farmaci e spesa a domicilio

Telecompagnia e ascolto telefonico periodico

Attivazione di supporto in caso di bisogno

È attivo lo Sportello Iskra vicina, con numero dedicato 376 202 4162, punto di accesso semplice e diretto per anziani, familiari e caregiver.

Il presidente del Consorzio Sociale Ambito S10 Michele Di Candia sottolinea come l’iniziativa rappresenti “un investimento concreto sulla prossimità e sulla dignità delle persone anziane. Rafforzare l’assistenza domiciliare significa non solo garantire servizi, ma costruire comunità più coese e capaci di prendersi cura dei propri cittadini più fragili”.

“La collaborazione con gli enti del terzo settore – ha dichiarato il direttore del Consorzio Sociale Ambito S10 Antonio Florio – offre un valore aggiunto alla ‘cultura del noi’ promossa dal Consorzio Sociale Ambito S10 ed una risposta concreta ai bisogni dei cittadini più svantaggiati”.

“Iskra vicina” si inserisce in una strategia più ampia di consolidamento della rete sociale territoriale, che vede il Consorzio impegnato nel coordinamento e nella programmazione di interventi capaci di prevenire isolamento, marginalità e situazioni di emergenza.

Non un servizio straordinario, ma un rafforzamento strutturale di ciò che già esiste: un segnale chiaro che nel territorio dell’Ambito S10 la presa in carico delle persone anziane è una priorità condivisa. I servizi sono completamente gratuiti. Per informazioni è possibile contattare il numero 376 202 4162.