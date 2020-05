Nasce BricUp “il trovatutto”, l’App dell’azienda DFL dedicata al mondo del fai da te e non solo

Nasce BricUp “il trovatutto”, un’iniziativa della DFL di Sala Consilina, azienda leader nel sistema della distribuzione della ferramenta nel Sud Italia. Nata nel solco dello sviluppo e dell’innovazione dei servizi dedicati al trade, l’App ha una funzione ponte tra il mercato al dettaglio e il consumatore finale.

L’utente ha la possibilità di consultare sul suo device un ricco catalogo di prodotti che spaziano nel mondo del fai da te, del giardinaggio, dei casalinghi, dei colori, dell’elettricità, dell’edilizia, del riscaldamento e dell’idraulica.

Una volta scelto il prodotto, il consumatore, attraverso il sistema di geolocalizzazione, potrà raggiungere il punto vendita a lui più vicino, a volte a pochi isolati da casa, perfezionare l’acquisto e ritirare in tempo reale il prodotto senza dover attendere un’eventuale consegna tramite corriere. Il sistema garantisce di conoscere indirizzo e recapiti del punto vendita a cui rivolgersi per avere conferma del ritiro evitando ogni spiacevole perdita di tempo ed avendo la certezza della disponibilità del prodotto.

Scaricare l’App è semplicissimo. Basta collegarsi allo store di Google Play, per chi possiede uno smartphone Android, o all’Apple Store per i possessori di Iphone. BricUp è gratis per tutti.

La distribuzione tradizionale è sempre alla ricerca di nuovi e performanti sistemi in un mercato fortemente competitivo e sempre più smart, presidiato dai giganti del Web. DFL è uno dei maggiori artefici dell’innovazione in questo settore, coerentemente con il suo pay off che recita “L’evoluzione della specie“.

– Chiara Di Miele –