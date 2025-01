Nei mesi scorsi “My Dacia Road” ha fatto tappa nel Cilento e alla Certosa di Padula. Si tratta del concorso Dacia che ha permesso di vincere un weekend on the road con Duster, per un’avventura straordinaria alla ricerca dell’essenziale.

“My Dacia Road” ha permesso ai visitatori di ammirare il Golfo di Policastro, le montagne del Cilento e l’orizzonte infinito oltre alla imponente Certosa di San Lorenzo.

Dopo una prima tappa cilentana il percorso in Duster da Marina di Camerota a Padula ha attraversato paesaggi incantevoli, con viste spettacolari sulla costa cilentana e sulle montagne ricoperte di ulivi e boschi. Un tratto che combina la bellezza del mare e della natura selvaggia con l’entroterra cilentano.

Poi la grande sorpresa della Certosa, uno dei complessi monastici più estesi d’Europa, con i suoi chiostri, gli affreschi e la biblioteca storica per immergersi nell’arte e nella spiritualità.

Un’esperienza outdoor unica grazie anche alla guida di Duster, che si è aggiudicato il prestigioso premio Auto Europa 2025, assegnato tenendo conto di requisiti come innovazione, design e rapporto qualità-prezzo, grazie alle sue qualità intrinseche che soddisfano appieno i criteri considerati dalla giuria europea. Con oltre 2 milioni di clienti Duster si reinventa nella terza generazione con un nuovo design deciso, prestazioni 4×4 e vere capacità da SUV polivalente.

Al motore Gpl si affianca per la prima volta un motore full hybrid con una potenza di 140 CV. Dinamico e senza vincoli di ricarica, permette di percorrere fino all’80% dei percorsi cittadini completamente in elettrico e di ridurre fino al 40% i consumi di carburante.

Un’altezza da terra maggiorata fino a 217 millimetri, un angolo di attacco superiore a 30° per scalare le pendenze in 4×4, materiali resistenti: fedele al suo Dna di SUV, Duster mostra eccellenti capacità off road.

