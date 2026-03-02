Sono stati prorogati al 10 marzo i termini per il rinnovo della musica d’ambiente, inizialmente previsti al 28 febbraio.

Fino al 10 marzo dunque sarà possibile rinnovare l’abbonamento Siae, con sconti che vanno dal 25 al 40% nell’ambito della campagna tesseramento voluta da Confesercenti Nazionale.

“Continua l’impegno di Confesercenti sul territorio – spiega la presidente Maria Antonietta Aquino – rivolgiamo un invito ai gestori di locali e a quanti hanno bisogno di rinnovare l’abbonamento Siae a passare nei nostri uffici per tesserarsi e avere importanti sconti”.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet.

E’ possibile anche rivolgersi alla divisione Siae di Sala Consilina, referente Luigi Nappo.