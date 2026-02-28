Chiesa e Cappuccini a lutto per la scomparsa di Padre Modesto Fragetti, storico parroco della chiesa dell’Immacolata a Salerno, originario di Postiglione.

I Cappuccini Campania-Basilicata con grande dolore hanno comunicato che questa notte, a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute, ha smesso di vivere all’età di 80 anni.

La camera ardente sarà allestita domani, domenica 1 marzo, alle 13.00 nella chiesa dell’Immacolata in Piazza San Francesco e alle 16.00 saranno celebrati i funerali. Poi la salma partirà alla volta di Postiglione dove lunedì 2 marzo sarà allestita la camera ardente e sarà celebrata una Santa Messa alle 15.00 nella chiesa di San Giorgio.

“Nel suo lungo cammino spirituale fra’ Modesto ha incarnato i valori di umiltà, sobrietà e carità, lasciando un segno indelebile di guida sapiente e paterna dedizione verso i suoi fedeli. Oggi piangiamo non solo un uomo di fede straordinaria ma un legame vivente con le nostre radici, capace di portare il nome di Postiglione nei cuori di chiunque abbia incrociato il suo sguardo mite. Alla famiglia Fragetti, ai suoi cari e ai confratelli cappuccini giunga il più sentito cordoglio di tutta la cittadinanza” fanno sapere dal Comune di Postiglione.