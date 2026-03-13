Muore a 29 anni per un male incurabile, laurea ad honorem dall’Università di Pisa per Luana Di Filippo, originaria di Montesano sulla Marcellana.

La giovane è venuta a mancare nei mesi scorsi, dopo una sofferenza che non ha abbattuto la sua voglia di vivere e lottare fino alla fine: Luana viveva a Buggiano, in Toscana, con la sua famiglia e frequentava Giurisprudenza all’Università di Pisa. Le mancavano solo due esami per completare il suo brillante percorso e conseguire la laurea. Un libretto contrassegnati da esami conseguiti con successo, quando già la malattia avanzava, e il sogno di discutere la testi in diritto amministrativo.

Una forza di volontà che non si è sopita nemmeno durante la chemioterapia: la giovane avrebbe continuato a studiare e a dare esami, nascondendo ai docenti le difficoltà della malattia per il timore di essere compatita. Una donna forte che fino all’ultimo ha tenuto fede ai suoi sogni e ai suoi principi, così un’amica e i familiari, dopo la sua morte, hanno avviato la richiesta per ottenere la laurea ad honorem e realizzare così il sogno della propria amata.

Nei giorni scorsi i genitori Giuseppe Di Filippo e Concetta Bafundi, il fratello Alessio e i familiari tutti hanno partecipato all’importante cerimonia all’Università.

Luana, oltre alla passione per il diritto, era una fan di Laura Pausini e la cantante, poco dopo la sua scomparsa avvenuta lo scorso settembre, l’ha ricordata durante un suo concerto.

Forte il legame con Montesano, dove la famiglia Di Filippo è conosciuta. Il comune nei mesi scorsi ha accolto con tristezza la notizia della scomparsa della giovane, dandole l’ultimo saluto nel suo luogo natale, nel capoluogo, dove riposa.