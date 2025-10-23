Muore a Policastro scontrandosi con il motocarro del padre. Domani l’ultimo saluto al giovane Demetrio Lettieri
Si svolgeranno domani le esequie di Demetrio Lettieri, il 29enne deceduto a Policastro nei giorni scorsi a seguito di un incidente stradale.
Il giovane, in sella alla sua moto in località Pantano, ha perso la vita tragicamente dopo essersi scontrato con un motocarro guidato dal padre.
Nel frattempo ieri all’ospedale di Sapri è stata eseguita l’autopsia sul corpo dello sventurato giovane: l’esame avrebbe confermato un grave trauma che non gli ha lasciato scampo.
La salma è stata riconsegnata alla famiglia per le celebrazioni delle esequie che si svolgeranno domani, venerdì 24 ottobre, alle ore 10, nella cattedrale di Policastro.
Articolo correlato:
19/10/2025 – Silenzio e dolore a Policastro per Demetrio Lettieri, morto in uno scontro con il motocarro del padre