Movida e assembramenti a Salerno. Sanzioni per consumo di alcolici in luoghi pubblici dopo le 22

La Campania resta in zona bianca e la città di Salerno continua a registrare un’alta presenza di giovani, salernitani e non, che partecipano alla movida serale, soprattutto nei fine settimana e, come di consueto, non si sono fermati i controlli volti a regolamentare questo fenomeno in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid.

In tale contesto le Forze dell’ordine hanno perseverato in un’azione di controllo per limitare gli assembramenti, anche provocati dalla consumazione di cibi e bevande all’aperto, al fine di garantire il rispetto del distanziamento e delle direttive ministeriali e regionali.

Tutte le zone del capoluogo maggiormente interessate dalla movida per la presenza di locali, dove maggiori sono i rischi di possibili affollamenti, sono state controllate dal dispositivo interforze che vede il coordinamento tra la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, nonché la preziosa sinergia operativa con la Polizia Provinciale, le Polizie Locali ed i Militari dell’Esercito Italiano che attuano le direttive indicate nell’ordinanza disposta dal Questore a seguito delle indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Salerno.

Particolare attenzione è stata rivolta al controllo degli esercizi pubblici e degli apparecchi automatici del capoluogo per evitare il consumo di alcolici oltre l’orario consentito e la distribuzione ai minori. A questo riguardo, sono state sanzionate due persone sorprese a consumare alcolici su un’area pubblica oltre le 22.00 e altre due per mancato rispetto delle misure di contenimento.

All’esito dei servizi sono stati conseguiti i seguenti risultati: