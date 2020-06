Travolge con l’auto un motociclista ma anziché fermarsi per prestare soccorso fugge via.

È quanto accaduto ad Olevano sul Tusciano. Un centauro del posto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto dall’auto in Via Frisano.

Il 33enne è stato trasportato presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri per risalire al responsabile.

– Claudia Monaco –