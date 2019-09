Morto il prof. Corbetta, fu Direttore del Parco Nazionale. Il cordoglio di Pellegrino e del Direttivo

Il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, il Direttore, Romano Gregorio e i componenti del Consiglio Direttivo partecipano al dolore e alla commozione della famiglia per la perdita dell’illustre professor Francesco Corbetta.

“Nonostante non fosse originario del Cilento, – affermano i vertici dell’Ente – è stato un profondo conoscitore del nostro territorio, tra i primi a sostenerne la sua trasformazione in area protetta tanto da poter essere considerato tra i padri fondatori del Parco. Importante anche la sua funzione di divulgatore scientifico svolta durante la sua prestigiosa carriera: a lui si devono importanti pubblicazioni dedicate al nostro territorio e alle sue bellezze naturalistiche e paesaggistiche“.

Con la dipartita del professor Corbetta viene a mancare una delle sensibilità ambientali più importanti nello scenario nazionale, una personalità che ha saputo sempre coniugare nella sua attività professionale il rigore scientifico e un amore incondizionato per la natura in tutte le sue manifestazioni.

Corbetta era stato docente di Botanica applicata all’Università dell’Aquila dal 1983 al 2003 e con numerosi studi ha migliorato le conoscenze floristiche mediterranee in molte zone del Sud Italia, in particolare in Basilicata, negli Alburni, nel Cilento e nella Sila. E’ stato Direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha fatto parte del Consiglio direttivo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

– Chiara Di Miele –