Morte Diego Armando Maradona. Il ricordo commosso di Bruscolotti :”Ho perso un amico vero”

“Ho perso un amico vero“, così Giuseppe Bruscolotti, originario di Sassano, ex difensore e Capitano del Napoli, noto nel mondo calcistico come “Pal’ ‘e fierro“, commenta ai microfoni di Sportitalia TV la morte di Diego Armando Maradona.

“Mi piange il cuore. Mi rimane il ricordo di una cara persona – dichiara visibilmente commosso Bruscolotti – un amico vero e lo ha dimostrato in tutti i modi. Diego non ha perso occasione, ovunque andava, di fare il mio nome e di ringraziarmi sempre per quando gli ho passato la fascia di Capitano“.

Bruscolotti nel 1985 ha fondato insieme a Maradona, complice il forte legame di amicizia instauratosi tra i due calciatori, la “Scuola Calcio Maradona-Bruscolotti” a San Sebastiano al Vesuvio.

