Morte di Simon Gautier. La Procura chiede l’archiviazione delle indagini, la famiglia si oppone

La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha chiesto al Gip l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte di Simon Gautier, il 27enne francese che la scorsa estate fu trovato senza vita nei pressi del Pianoro di Ciolandrea a San Giovanni a Piro dopo giorni di ricerche. I familiari del giovane, però, attraverso il legale Maurizio Sica si oppongono all’archiviazione.

Secondo le risultanze dell’autopsia Simon sarebbe morto in seguito ad un’emorragia causata dalla rottura dell’arteria femorale. La famiglia chiede agli inquirenti di indagare sui contatti avuti tra lo sfortunato turista francese e i numeri di emergenza a cui si rivolse appena si rese conto di essersi smarrito. Secondo le indagini, però, i soccorsi non avrebbero alcuna responsabilità nella morte del 27enne.

L’avvocato Sica ritiene che l’indagine non abbia approfondito il momento iniziale della telefonata tra il ragazzo e il 118 e il 112. Sembrerebbe, infatti, che le informazioni rese da Simon in italiano agli operatori non fossero scarse.

L’arco temporale per poter salvare la vita al giovane erano comunque ristretti, ma l’avvocato ritiene che se fosse intervenuto tempestivamente un elicottero sarebbe stato possibile trarlo in salvo.

Secondo la famiglia, dunque, dopo la prima telefonata di richiesta di aiuto poteva essere fatto di più se le informazioni acquisite fossero state tempestivamente trasferite.

– Chiara Di Miele –

