Sono ore di dolore quelle che accomunano Orria e l’intero Cilento per la perdita di Nino Ruocco, il 42enne morto investito in Texas mentre aspettava i figli che uscissero da scuola.

Nino Ruocco era cresciuto a Orria, dove risiedono i suoi genitori, e poi era partito alla volta degli Stati Uniti d’America per studiare e lavorare. A Houston era impiegato in una nota azienda e qui si era sposato con Maria Isabel da cui aveva avuto due bambini, Pantaleon e Carmen Alicia.

Venerdì 12 dicembre, in vista dei funerali, il sindaco di Orria Agostino Astore ha proclamato il lutto cittadino.

“Interpretando i sentimenti dell’intera cittadinanza in questo momento drammatico – si legge nell’ordinanza – l’Amministrazione comunale intende dare un segno tangibile della profonda e sentita vicinanza al dolore dei familiari”.

Nino, descritto come un giovane brillante, riservato e capace di costruire il proprio futuro con impegno e determinazione, lascia nel dolore anche il padre Pantaleo, la madre Felicia e il fratello Cristian.

Durante il lutto cittadino sono vietate le attività ludiche, ricreative o comunque incompatibili con la giornata.

