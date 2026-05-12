Questa mattina, al Tribunale di Lagonegro, si è tenuta un’altra udienza del processo di primo grado per la tragica morte di Giovanna Pastoressa, scomparsa il 13 dicembre 2019 a Lauria dopo il crollo del tetto del Palazzetto dello Sport.

Il pubblico ministero Dario Mogavero ha richiesto le condanne per gli imputati ai quali vengono contestati, a vario titolo, i reati di disastro colposo in concorso, omicidio colposo e lesioni personali colpose.

E’ stata chiesta una pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per il progettista della struttura e direttore dei lavori, per il titolare dell’impresa esecutrice delle opere in cemento armato e per il collaudatore e 1 anno e 8 mesi per l’amministratore unico dell’impresa subappaltatrice, con il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Procura chiede l’assoluzione per non aver commesso il fatto per i RUP, per il progettista della copertura in legno, per il legale rappresentante della società esecutrice e per il progettista di fatto della struttura, mentre per il collaudatore è stata chiesta l’assoluzione dalla sola accusa di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico perchè, secondo la pubblica accusa, il fatto non costituisce reato.

Le prossime udienze si terranno il 20 e 22 maggio.

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