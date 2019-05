Il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, esprime cordoglio per la scomparsa di Amedeo La Greca, studioso cilentano ed esperto di storia locale nato a Pollica.

La Greca era stato membro della Commissione Cultura del Parco Nazionale dal 1997 al 2000, inoltre aveva ottenuto il Premio per la Cultura dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

“Abbiamo perso uno tra i massimi studiosi del nostro territorio, ha rappresentato l’orgoglio del Cilento, con le sue oltre 300 pubblicazioni – dichiara Tommaso Pellegrino – Un uomo di cui essere fieri ed orgogliosi. Si è speso per trasmettere l’importanza del senso di appartenenza al Cilento, ha lavorato per valorizzare al massimo quanto di più bello la nostra terra può fare in termini di storia e cultura. Ha lasciato un esempio che ci auguriamo i nostri giovani possano seguire”.

Il compianto scrittore, stimato da tutta la comunità cilentana, aveva insegnato Lettere negli Istituti di Istruzione Superiore ed era un cultore di Storia Contemporanea della facoltà di Scienze Politiche all’Università degli Studi di Salerno.

– Chiara Di Miele –