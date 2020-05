Morte del Sindaco di Polla Giuliano. Il cordoglio del mondo politico ed istituzionale

Cordoglio dal mondo politico per la morte del sindaco di Polla, Rocco Giuliano.

In questi giorni era ricoverato al Policlinico di Napoli dove era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Si susseguono in queste ore tantissimi messaggi di stima e affetto per la scomparsa del primo cittadino.

Parole di affetto e stima giungono dall’assessore regionale al Turismo Corrado Matera: “Oggi è per me un giorno molto triste – afferma – E’ venuto a mancare il caro amico Rocco Giuliano, valente uomo delle Istituzioni, ma soprattutto appassionato interprete dei bisogni della comunità che rappresentava. Ci lascia l’Amico, il Politico, uomo e Sindaco di altri tempi, dalle ineguagliabili doti umane, dalla inarrivabile signorilità. Polla e l’intero Vallo di Diano perdono una guida, un punto di riferimento, un pater familias dal cuore grande, che non ha mai smesso, neppure negli ultimi tempi, nonostante il suo stato di salute fosse notevolmente precario, di interessarsi alla vita della sua comunità, dei suoi amati concittadini. Pur nella consapevolezza che senza di Te saremo più soli nel portare avanti le istanze del territorio, continueremo a farci ispirare dalla bussola etica dei tuoi valori, quelli di un attento e responsabile amministratore, di una persona perbene che ha guidato con impegno e amore la Sua comunità”.

“Oggi, nel pomeriggio, il decesso di Rocco Giuliano – afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese – è stata una notizia tremenda che si è diffusa velocemente a Polla, nel Vallo di Diano, ma ovviamente anche in tutta la nostra provincia. Da sempre uomo del Partito Socialista Italiano, aveva avuto incarichi anche in altri Enti, tra cui la Comunità Montana del Vallo di Diano, il Consorzio del Bacino Sa3, ed era stato sia consigliere che assessore della Provincia di Salerno. Era un politico attivamente impegnato a promuovere e valorizzare la sua terra, il suo comune e tutto il Vallo di Diano. Da parte mia e del Consiglio provinciale va il più sentito cordoglio alla famiglia, ai suoi cari, alla Giunta comunale e a tutta la comunità di Polla”.

Parole di stima e cordoglio anche dalla Comunità Montana Vallo di Diano: “Il Presidente, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti tutti – le parole del Presidente Raffaele Accetta – esprimono profondo cordoglio alla famiglia e alla comunità di Polla per la triste scomparsa di Rocco Giuliano. Lui che è stato il Sindaco della gente, amministratore infaticabile, attento, sensibile e sempre attivo nella storia politica del Vallo di Diano, a cui ha dedicato la propria vita senza mai risparmiarsi. Ti ricorderemo per sempre come esempio di dedizione ed impegno a servizio del bene comune”.

Anche il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha espresso il suo cordoglio: “Ai familiari ed amici giunga l’umana solidarietà per la perdita di un uomo buono e generoso che tanto si è impegnato nell’attività privata e nei numerosi incarichi pubblici per il progresso della sua terra”.

“La dipartita del sindaco Rocco Giuliano provoca un forte dolore a tutti noi. Alla comunità di Polla e a tutti i socialisti”.

Così in una nota il segretario del Partito Socialista Italiano, Enzo Maraio, non appena appresa la notizia della scomparsa del sindaco di Polla, Rocco Giuliano.

“Lo incontrai poco prima del lockdown per mettere a punto alcuni provvedimenti per il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, voluto e realizzato tanti anni fa proprio dai socialisti del Vallo di Diano. Si era reso disponibile – ha raccontato ancora Maraio – perché era una persona instancabile e aveva davvero a cuore la sua Città che ha amministrato bene e a lungo. Nei 20 anni in cui ha guidato la sua comunità da Sindaco è sempre stato un punto di riferimento per tutto il territorio. Se ne va una bella persona. Un socialista. Il Psi si stringe al dolore della sua famiglia e della comunità pollese”.

Anche Silvano Del Duca, Segretario Provinciale Psi Salerno, si unisce al messaggio del segretario Maraio: “La dipartita del Sindaco di Polla, Rocco Giuliano, lascia sgomenta tutta la comunità socialista salernitana. Punto di riferimento dell’intero Vallo di Diano, oggi ci lascia un grande uomo, rispettoso delle istituzioni e amante della buona politica. I socialisti salernitani si stringono al dolore della famiglia e della sua comunità.”

– Claudia Monaco –

Articolo correlato:

31/05/2020 – Lutto nel mondo politico del Vallo di Diano. E’ morto il Sindaco di Polla Rocco Giuliano