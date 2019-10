“Complimenti all’Amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana, guidata dal sindaco di Fratelli d’Italia Giuseppe Rinaldi per essersi classificata al primo posto in Campania tra i migliori Comuni per raccolta differenziata e quantità rifiuti prodotti”.

A dichiararlo è il Questore della Camera dei Deputati e deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli a seguito della XV edizione di “EcoForum Rifiuti – Comuni ricicloni”, organizzata da Legambiente.

L’iniziativa, svoltasi presso l’Università Federico II di Napoli, è stata l’occasione per premiare i Comuni che nell’anno 2018 si sono contraddistinti per una percentuale di raccolta differenziata superiore al 65%.

Montesano sulla Marcellana è stato il primo Comune della Campania, dai 5mila ai 15mila abitanti, per raccolta differenziata e quantità rifiuti prodotti.

“Il primo cittadino Rinaldi e la sua Giunta dimostrano – continua – anche con questo importante riconoscimento, di essere esempio di buona amministrazione e noi di Fratelli d’Italia siamo orgogliosi di poter contare nel nostro partito su validi amministratori locali”.

