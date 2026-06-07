Montesano sulla Marcellana: giovane precipita dal balcone, soccorsa in eliambulanza
Paura nel pomeriggio a Montesano sulla Marcellana dove una minorenne è precipitata da un balcone al secondo piano per circa 7 metri di altezza.
A causa del violento impatto al suolo avrebbe riportato gravi ferite ed è stata soccorsa dai sanitari del 118.
Poi si è reso necessario l’intervento di un’eliambulanza per il successivo trasferimento all’ospedale “Ruggi” di Salerno a causa dei traumi della caduta.
Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.