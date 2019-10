Paura ieri sera a Montesano Scalo dove il conducente di un’auto è finito contro un altro veicolo davanti ad una carrozzeria ed è poi fuggito.

L’auto, un’Alfa Romeo 147 nera, dopo una paurosa carambola lungo la Strada Statale 19 Nazionale, è finita contro una Mercedes parcheggiata nel piazzale dell’officina terminando così la folle corsa.

Attimi di paura e sorpresa per il titolare che, una volta accorso fuori, ha aperto lo sportello dell’Alfa per capire cosa stesse succedendo ma è stato violentemente strattonato e spinto via.

Incurante di accertarsi dei danni provocati alla macchina tamponata e al carrozziere, il conducente ha messo in moto nonostante l’impatto ed è fuggito precipitosamente lungo una strada secondaria facendo perdere le sue tracce. Fortunatamente, in quel momento non era presente nessuno dell’officina vicino la Mercedes.

Secondo la testimonianza del titolare dell’officina si tratterebbe di due giovani sconosciuti.

L’uomo ha provveduto ad allertare le Forze dell’Ordine che indagano per risalire ai responsabili.

– Claudia Monaco –