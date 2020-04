Renivaldo Lagreca, capogruppo di Risveglio Civico, opposizione del Comune di Montesano sulla Marcellana, ha inoltrato al sindaco Giuseppe Rinaldi un’interrogazione nel quale vengono chieste delucidazioni sui criteri di priorità e selezione per l’ammissione al bonus per le famiglie in difficoltà.

Risveglio Civico, dopo aver espresso solidarietà e apprensione per la difficile situazione emergenziale che sta vivendo anche la comunità di Montesano sulla Marcellana in conseguenza della diffusione del Covid-19, ha manifestato positiva valutazione e piena adesione per l’Ordinanza n.658 adottata dal Presidente della Protezione Civile lo scorso 29 marzo.

“Ho preso conoscenza del modulo predisposto per le domande di accesso al beneficio – afferma Lagreca – nel quale viene richiesto ai richiedenti specifiche dichiarazioni sulla situazione reddituale e familiare. Non è però dato comprendere i criteri di priorità o di selezione con i quali il contributo sarà poi materialmente riconosciuto”.

A nome dell’intero gruppo, Renivaldo Lagreca chiede a Rinaldi se sono stati previsti criteri di priorità per l’ammissione al beneficio e, in caso positivo, di rendere pubblici i criteri adottati.

“In caso negativo – continua – vorremmo sapere se verranno predisposti, con apposita delibera, criteri di scelta precisi e puntuali affinché l’attribuzione non appaia meramente discrezionale. Esprimo la piena disponibilità personale e dell’interno gruppo ‘Risveglio Civico’ per qualsiasi attività di collaborazione se, nella gestione dell’emergenza, dovesse essere utile”.

– Paola Federico –