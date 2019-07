Montesano: pugno duro del Sindaco contro l’abbandono dei rifiuti. Sanzioni fino a 3mila euro

Pugno duro nei confronti di chi abbandona rifiuti.

È questa la linea dell’Amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana guidata dal Sindaco Giuseppe Rinaldi che ha firmato un’ordinanza che vieta l’abbandono di rifiuti sul territorio comunale, nelle acque e in qualsiasi posto che non sia l’apposito contenitore.

“E’ fatto obbligatorio – si legge nell’ordinanza – di conferire i rifiuti urbani esclusivamente nei termini e con le modalità previste dal servizio ‘porta a porta’ in vigore”.

L’ordinanza è estesa anche alle aziende e alle imprese che depositano e scaricano materiali e rifiuti in luoghi non idonei.

In caso di inosservanza del provvedimento, scatteranno sanzioni amministrative. Per il mancato e non conforme conferimento della raccolta differenziata sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.

Per le violazioni e l’abbandono di rifiuti su suolo pubblico o in acqua, sanzioni da 300 a 3mila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, le sanzioni raddoppieranno.

L’ordinanza, inoltre, prevede sanzioni per chi sporca e imbratta le strade pubbliche con una sanzione di 500 euro.

A verificare il corretto rispetto dell’ordinanza saranno i Carabinieri della Stazione di Buonabitacolo, i Carabinieri della Stazione di Montesano sulla Marcellana, i Carabinieri Forestali ed il locale Comando di Polizia Municipale.

Oltre all’atto amministrativo, il Sindaco Rinaldi ha inoltre annunciato l’acquisto e l’installazione di fototrappole nei luoghi più sensibili del vasto territorio comunale.

“E’ incomprensibile – spiega Rinaldi – con un servizio attivo quotidianamente che ancora oggi nel 2019 si debba ricorrere a gettare per strada, nelle scarpate, nei luoghi più isolati, rifiuti di ogni tipo. La questione è soprattutto di natura educativa: dobbiamo insistere sempre più nelle scuole e in ogni luogo di formazione e socialità sul rispetto delle regole, dell’ambiente, degli altri! Ogni telecamera, ogni multa, ogni sanzione, soprattutto se rivolta a concittadini, è sempre una sconfitta”.

– Claudia Monaco –