Montesano: Marzia Manilia entra nella Commissione nazionale ANCI. Rinaldi alla parata del 2 giugno

Ennesimo riconoscimento per la giovane Amministrazione Comunale di Montesano Sulla Marcellana all’interno dell’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Marzia Manilia è stata nominata componente della Commissione nazionale dell’ANCI sulle Politiche ambientali e territorio, tematiche particolarmente care alle ultime vicende storiche ed amministrative del comune a sud del Vallo di Diano.

Sarà l’occasione per la giovane Manilia di approfondire questioni amministrative e legislative legate al settore delle politiche ambientali in un’ottica di sostenibilità e tutela, come sempre fatto dalla comunità di Montesano sulla Marcellana.

Inoltre, sempre riguardo al mondo ANCI, è in cantiere la realizzazione di una “Winter School” tra tutti i giovani amministratori per incentivare la formazione amministrativa e le buone pratiche.

Il sindaco Giuseppe Rinaldi è stato selezionato proprio dall’ANCI per la parata nazionale del 2 giugno, Festa della Repubblica, che sarà aperta proprio da una rappresentanza dei Sindaci italiani.

– Chiara Di Miele –