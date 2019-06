Montesano: il Consiglio approva il Rendiconto di Gestione e “boccia” il Consorzio di Bacino Sa3

Si è svolta ieri sera a Palazzo Gerbasio la seduta di Consiglio comunale di Montesano sulla Marcellana.

All’ordine del giorno, l’approvazione del Rendiconto di Gestione 2018 che ha registrato l’unanimità da parte della maggioranza guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi e il voto contrario da parte dell’opposizione “Risveglio Civico”.

“Quest’anno chiudiamo con un avanzo di circa 3 milioni di euro ovviamente con Fondi vincolati – ha relazionato Rinaldi – rimane un fondo di 199mila euro che su consiglio del Revisore dei Conti sarà tenuto da parte per i debiti fuori Bilancio che riguardano il canile di Montella e l’incremento dell’energia elettrica. In merito al canile non stiamo pagando nulla perché risultano delle inadempienze e delle indagini in corso che riguardano la gestione della struttura”.

Il punto ha registrato voto contrario dell’opposizione “in linea con il parere negativo della Commissione Bilancio”.

L’assise comunale ha poi approvato la delibera che boccia la gestione del Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino Salerno 3, e, in particolar modo il Bilancio. Montesano è il terzo Comune del Vallo di Diano che approva questa delibera dopo San Rufo e Sassano.

“Il Consorzio è gestito da una casta ormai nota – ha dichiarato Rinaldi – con una gestione amministrativa fatiscente. A dicembre 2018 si votava ancora per approvare il Consuntivo 2016 e il Bilancio di Previsione 2017. Secondo una sentenza della Corte dei Conti della Lombardia i Bilanci dei Consorzi vanno approvati dai singoli Comuni soci. Purtroppo ben conosciamo la situazione attuale e obsoleta del Consorzio dove non esiste nemmeno un albo pretorio in totale assenza di trasparenza”.

“La finalità della delibera – ha concluso Rinaldi – è non approvare gli atti del Bilancio del Consorzio”.

– Claudia Monaco –