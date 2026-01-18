“Se gli adulti corrono, inseguono, costretti a farlo anche, l’utopia del benessere economico, delle comodità e del superfluo, tocca ai più piccoli indossare l’armatura dei cavalieri, montare in sella ai loro destrieri ed ergersi fieri a difesa dei luoghi, dell’ambiente. Della nostra Madre Terra. Il coraggio del piccolo Peppino è il coraggio che dobbiamo trovare noi tutti per difendere il nostro Mondo. Una ricchezza che non è nostra; che dobbiamo preservare e proteggere, lasciandola in eredità ai nostri figli e ai nostri nipoti che saranno i custodi di nostra Madre Terra”.

E’ questo l’incipit del pensiero del Direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Romano Gregorio nella prefazione del libro “Il coraggio del piccolo Peppino, la volpe che salvò il Centaurino”.

Una storia ambientata nel cuore del Parco Nazionale, nel suggestivo bosco Centaurino di Sanza, scritta da Lorenzo Peluso con Gagliardi Editore e arricchita dai disegni di Marco Pagliarulo. Una favola che invita i più piccoli alla scoperta dei luoghi e, allo stesso tempo, sollecita una ritrovata empatia verso ambiente, natura e biodiversità. Un racconto dedicato ai bambini, che però dialoga profondamente anche con il mondo degli adulti.

L’Ente Parco ha deciso di incontrare gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo di Montesano Sulla Marcellana, presso la Scuola Primaria – Secondaria di Primo Grado “Bosco Casaburi” di Montesano Scalo per presentare il libro martedì 20 gennaio alle ore 9.30.

Interverranno la Dirigente scolastica Antonietta Cantillo, il sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi, il vicepresidente del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Marzia Manilia, il Direttore del Parco Nazionale Romano Gregorio, il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Vittorio Esposito, il Presidente del Parco Nazionale Giuseppe Coccorullo, l’autore del libro Lorenzo Peluso. Modererà l’incontro la giornalista di Ondanews Claudia Monaco.

Nel presentare il libro Peluso spiega che “per anni mi sono sforzato di parlare, raccontare, dialogare con gli adulti. Ho scritto e narrato di terre lontane, di guerre, di sofferenza e di speranza. Ho raccontato il Libano ed il Medio Oriente, l’Iraq e il Kurdistan, l’Afghanistan, i diritti negati, la brutalità dei talebani. I Balcani, il Kosovo e la speranza di convivenza tra musulmani e ortodossi. La speranza di convivenza tra ebrei, cristiani e Islam. Mi sono accorto che poco o nulla è cambiato. Il mondo sembra aver perso la speranza. Mi sono convinto che forse, per cambiare il mondo, per provarci almeno, dobbiamo parlare al futuro. Dobbiamo raccontare gli errori commessi e la nostra stupidità a coloro che il futuro lo potranno cambiare e che lo costruiranno con le loro mani: i nostri bambini. Da questa riflessione nasce ‘Il coraggio del piccolo Peppino'”.

“Ho immaginato e scritto – ha aggiunto Peluso – e poi ho avuto la fortuna di incontrare la genialità di Marco Pagliarulo, che ha trasformato i miei pensieri e le mie parole in meravigliosi disegni”.