Montesano: cade dalle scale e perde la vita. Anziano ritrovato morto in casa

Dramma nella tarda mattinata a Montesano sulla Marcellana dove un 85enne, residente in Piemonte e in vacanza nel Vallo di Diano, è stato ritrovato nella sua abitazione privo di vita.

L’anziano non dava notizie di sè da ieri e questa mattina la triste scoperta. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in una pozza di sangue in seguito ad una caduta accidentale dalle scale.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno potuto soltanto constatarne il decesso e i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per ricostruire la dinamica del drammatico accaduto.

La salma, condotta in un primo momento presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla, è stata liberata e messa a disposizione dei familiari per l’ultimo saluto. Non si esclude che la caduta sia seguita ad un malore.

Cordoglio e profondo dolore a Montesano sulla Marcellana dove l’85enne era stimato da tutti e tornava spesso per trascorrere un periodo di vacanza.