Monte San Giacomo: tradito dal navigatore autista straniero si blocca con il camion e crea disagi alla circolazione
Disavventura questa mattina a Monte San Giacomo per il conducente di un camion proveniente dalla Polonia. L’uomo, tradito dalle indicazioni del navigatore, ha imboccato con il mezzo pesante via Pietro Nenni, una strada in salita ripida non consona al transito di questo genere di veicoli. Non a caso il camion è rimasto bloccato in salita creando disagi alla circolazione in paese.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale con il Luogotenente Domenica Ramagnano e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per consentire le operazioni di liberazione del tratto stradale in sicurezza per l’autista ma anche per gli utenti della strada.
Presente anche il Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina per la rimozione del mezzo.