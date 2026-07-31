Questa sera e domani, sabato 1 agosto, a Monte San Giacomo si svolgerà l’evento organizzato dalla Pro Loco “Il centro storico e le sue nazioni”.

Un percorso gastronomico, musicale e artistico nel corso del quale verranno attrezzate aree stand dedicati ai prodotti tipici e gustosi del paese e delle nazioni verso cui si è diretto il flusso migratorio dei sangiacomesi.

Ricette italiane, ma anche di Argentina, Brasile, Germania, Svizzera, Austria, USA e Romania.

Le strade saranno allietate da artisti di strada ed eventi musicali dedicati ai più giovani. Un viaggio straordinario tra sapori, suoni e culture da tutto il mondo nel cuore del borgo a partire, entrambe le sere, dalle ore 21.00.

Band itineranti e in postazione per farvi ballare in ogni angolo del paese e Dj Set dalla mezzanotte per continuare a far festa fino a notte fonda.