Il Vallo di Diano in queste settimane è nella morsa dei ladri e i furti in abitazione, consumati e tentati, fanno vivere i cittadini nel continuo timore.

Ieri sera a Monte San Giacomo una banda ha tentato di entrare in una casa del centro storico ma, grazie al sistema di allarme e all’allerta data dai vicini, il proprietario è riuscito a far fuggire i ladri. Questi ultimi sono scappati a piedi e per ore i Carabinieri, gli amministratori comunali con in testa la sindaca Angela D’Alto e numerosi residenti hanno perlustrato il paese e le zone limitrofe con la speranza di acciuffarli e di assicurarli alla giustizia.

“Purtroppo non si è riusciti a individuarli – racconta la sindaca D’Alto -. È terribile quello che si sta verificando nel Vallo nelle ultime settimane. Le nostre comunità sono sotto attacco, sfidate senza alcuno scrupolo da delinquenti incalliti. Desidero ringraziare le decine di cittadini di tutte le età che ieri sera, con senso di responsabilità, insieme a noi amministratori, alla Protezione Civile e alle Forze dell’Ordine, hanno cercato di controllare il paese per restituire un po’ di tranquillità alle persone. Raccomando sempre la massima attenzione e soprattutto il limitarsi a controllare e segnalare a chi di dovere, per non mettersi in pericolo e non agire in modo avventato“.

Ricordiamo che soltanto pochi giorni fa a Monte San Giacomo si è consumato un furto all’interno di un’abitazione mentre i proprietari erano assenti.

“Nel frattempo, aspettiamo l’intervento già richiesto di Prefetto e Questore, affinché almeno in questa fase emergenziale le nostre comunità possano essere presidiate dalle Forze dell’Ordine” conclude, facendo riferimento alla richiesta espressa dai Sindaci del Vallo di Diano al Prefetto Esposito e al Questore Conticchio affinchè venga convocato il Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica.