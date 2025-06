Come ormai da tradizione, anche quest’anno Monte San Giacomo ospiterà l’arrivo dei bambini de “La Vacanza del Sorriso” insieme alle loro famiglie e agli accompagnatori.

Si tratta di bambini con patologie onco-ematologiche provenienti da tutta Italia.

“Spesso la diagnosi di un tumore in un figlio significa, per tutta la famiglia, l’inizio di un percorso difficile e stressante – afferma la sindaca Angela D’Alto -. Offrire la possibilità ai bimbi e alle loro famiglie di vivere una settimana nel nostro bellissimo territorio vuol dire alleggerire per un momento il peso delle preoccupazioni, favorire la socializzazione, regalare un po’ di spensieratezza, sorrisi e tanto affetto”.

Motivi, quelli enunciati dalla sindaca, che spingono la comunità di Monte San Giacomo ad essere pronta all’accoglienza e a essere una delle tappe de “La Vacanza del Sorriso”.

I piccoli ospiti arriveranno con le loro famiglie nel Vallo di Diano martedì 1° luglio. La loro accoglienza è prevista alle ore 19 nella Villa Comunale “Enrico Quaranta” del paese.

“Facciamoci trovare tutti ad accoglierli con un sorriso! Abbiamo pensato a un momento speciale, di festa e soprattutto di canti e di giochi per poter vedere coinvolti tutti i bambini. Perciò, mamme e papà, venite e soprattutto portate i vostri bambini a giocare e a sorridere insieme” ha ribadito D’Alto.

In caso di condizioni metereologiche avverse la serata si svolgerà presso l’oratorio “Padre Salvatore Lisa”.