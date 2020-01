Monte San Giacomo: incendio all’interno di un box auto. I Vigili del Fuoco evitano il peggio

È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina nel tardo pomeriggio di oggi per domare un incendio che si è sviluppato all’interno di un box auto a Monte San Giacomo, nei pressi della Villa Comunale.

Il rogo ha avuto origine per cause in corso di accertamento e ha distrutto delle suppellettili presenti nel deposito, tra cui diverse sedie del ristorante di cui il box è una pertinenza. Nel garage era presente anche un’automobile.

I caschi rossi guidati dal caposquadra Eugenio Siena, prontamente intervenuti sul posto dopo essere stati allertati dai proprietari, sono riusciti a domare le fiamme, ad evitare ulteriori danni e a mettere in sicurezza l’intera area.

– Chiara Di Miele –