Monte San Giacomo: il 6 maggio lo screening di massa per la popolazione a rischio di contagio Covid-19

Mercoledì 6 maggio a Monte San Giacomo si terrà lo screening di massa per monitorare il contagio da Covid-19 nel piazzale della Villa Comunale. Le persone a rischio che dovranno sottoporsi al tampone saranno suddivise in fasce orarie.

Alle ore 9.00 inizieranno i volontari del gruppo di Protezione Civile (primo gruppo di 5 persone), i volontari del Servizio Civile, operatori sanitari della Comunità Sant’Anna (primo gruppo di 10 persone).

Alle ore 9.30 toccherà al personale di banca e Ufficio Postale, personale medico e farmacisti, attività commerciali e Forze dell’Ordine.

Alle 10.00 sarà il turno degli operatori sanitari della Comunità Sant’Anna (secondo gruppo di 10 persone), volontari della Protezione Civile (secondo gruppo di 10 persone), operatori di onoranze funebri, parroci.

Alle 10.30 toccherà ad operatori di trasporto pubblico e privato, dipendenti di imprese che svolgono attività fuori dal comune, amministratori e dipendenti pubblici ed operatori ecologici.

Le persone indicate dovranno recarsi nella Villa Comunale in auto per effettuare il tampone in modalità “Drive In”, utilizzando guanti e mascherina.

– Chiara Di Miele –